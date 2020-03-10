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Ассист Дадонова помог «Флориде» обыграть «Сент-Луис»

Ассист Дадонова помог «Флориде» обыграть «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

В Сент-Луисе (Миссури, США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Майк Хоффман и Бретт Коннолли. Хоффману ассистировал российский нападающий Евгений Дадонов. Эта голевая передача стала для Дадонова 22-й в текущем розыгрыше лиги. Всего на его счету 47 (25+22) очков в сезоне-2019/2020.

Гол в составе «Сент-Луиса» забил Колтон Парэйко. Российский форвард Иван Барбашёв отыграл 11 минут 55 секунд, результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» после этого матча лидирует в Центральном дивизионе Западной конференции, «Флорида» — на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Парэйко (Томас) – 31:20' (5x5)   1:1 Хоффман (Саарела, Дадонов) – 36:12' (5x4)   1:2 Коннолли (Саарела) – 44:23' (5x5)
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