Ассист Дадонова помог «Флориде» обыграть «Сент-Луис»

В Сент-Луисе (Миссури, США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Майк Хоффман и Бретт Коннолли. Хоффману ассистировал российский нападающий Евгений Дадонов. Эта голевая передача стала для Дадонова 22-й в текущем розыгрыше лиги. Всего на его счету 47 (25+22) очков в сезоне-2019/2020.

Гол в составе «Сент-Луиса» забил Колтон Парэйко. Российский форвард Иван Барбашёв отыграл 11 минут 55 секунд, результативными действиями не отметился.

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» после этого матча лидирует в Центральном дивизионе Западной конференции, «Флорида» — на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.