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Овечкин — о борьбе за лидерство в дивизионе: сейчас важно каждое очко, которое мы получаем

Овечкин — о борьбе за лидерство в дивизионе: сейчас важно каждое очко, которое мы получаем
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), которое стало третьим для «столичной» команды в последних четырёх встречах.

«Сейчас важно каждое очко, которое падает в нашу копилку. Конечно, мы хотели взять два сегодня, здорово бились в конце, в овертайме. Не думаю, что мы провалились в первом периоде, действовали солидно, но надо отдать должное сопернику. «Баффало» играл очень сильно, мы отыгрались, имели много моментов, но смогли заработать только один балл.

Как удалось прибавить? Стали играть попроще и умнее. Что касается моего гола, то Кузи (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата») выиграл вбрасывание, а я бросил», — цитирует Овечкина Washington Post.

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