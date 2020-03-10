Овечкин — о борьбе за лидерство в дивизионе: сейчас важно каждое очко, которое мы получаем

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), которое стало третьим для «столичной» команды в последних четырёх встречах.

«Сейчас важно каждое очко, которое падает в нашу копилку. Конечно, мы хотели взять два сегодня, здорово бились в конце, в овертайме. Не думаю, что мы провалились в первом периоде, действовали солидно, но надо отдать должное сопернику. «Баффало» играл очень сильно, мы отыгрались, имели много моментов, но смогли заработать только один балл.

Как удалось прибавить? Стали играть попроще и умнее. Что касается моего гола, то Кузи (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата») выиграл вбрасывание, а я бросил», — цитирует Овечкина Washington Post.