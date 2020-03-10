Голубовский: с введением потолка зарплат биться с командами уровня ЦСКА будет проще

Генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский подвёл итоги сезона, который нижегородский клуб завершил поражением в первом раунде Кубка Гагарина с ЦСКА (0-4).
«Наша команда достойно выглядела во всех четырех матчах, даже московских. Хотя, конечно, в плане результата две встречи в Нижнем Новгороде нам больше удались, но мы вообще дома играем лучше, чем на выезде. При этом во всех играх серии с ЦСКА «Торпедо» создало достаточно моментов, но подвела отличная игра вратаря «армейцев». На мой взгляд, Илья Сорокин блестяще провел серию.
Вообще соперничать с клубом, имеющим такой большой бюджет, непросто. Я благодарен всем игрокам и тренерскому штабу за то, что сыграли на пределе. За ту самоотдачу, которую показали наши ребята. И в целом спасибо команде за сезон. Большое спасибо болельщикам за поддержку, благодаря которой мы сможем выйти на новый уровень. Думаю, что с введением потолка зарплат в следующем чемпионате КХЛ шансов биться за победу в плей-офф с командами уровня ЦСКА будет гораздо проще», — приводят слова Голубовского «Известия».
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