«Сан-Хосе» до конца марта не сможет играть дома при зрителях из-за угрозы коронавируса

Согласно решению департамента здравоохранения округа Санта-Клара, все публичные мероприятия на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», который является домашней ареной клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», будут отменены до конца марта.
Это означает, что «акулы» не смогут доиграть концовку регулярного чемпионата-2019/2020 при зрителях, и пять домашних матчей пройдут либо на нейтральном стадионе, либо при пустых трибунах. Причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса.
Санта-Клара — округ в штате Калифорния, расположенный в области залива Сан-Франциско. На территории округа расположена Кремниевая долина. Административный центр округа — город Сан-Хосе. В округе также находится одноименный город Санта-Клара — расположен к западу от Сан-Хосе и граничит с ним. В Санта-Кларе в минувшие выходные была зафиксирована первая смерть из-за заражения коронавирусом.
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