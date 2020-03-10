НХЛ изучает возможность переноса или отмены оставшихся матчей регулярки из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность переноса или полной отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020, сообщает Ilta-Sanomat. Регулярку в НХЛ планировалось завершить 4 апреля, однако лига уже начала интересоваться мнением клубов относительно возможной отмены.
В минувшие выходные в округе Санта-Клара, штат Калифорния, была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).
Стоит добавить, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Недавно ИИХФ объявила об отмене женского ЧМ-2020, который должен был пройти в Канаде, проведение мужского чемпионата мира в Швейцарии также находится под угрозой.
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