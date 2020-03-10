Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ изучает возможность переноса или отмены оставшихся матчей регулярки из-за коронавируса

НХЛ изучает возможность переноса или отмены оставшихся матчей регулярки из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность переноса или полной отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020, сообщает Ilta-Sanomat. Регулярку в НХЛ планировалось завершить 4 апреля, однако лига уже начала интересоваться мнением клубов относительно возможной отмены.

В минувшие выходные в округе Санта-Клара, штат Калифорния, была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).

Стоит добавить, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Недавно ИИХФ объявила об отмене женского ЧМ-2020, который должен был пройти в Канаде, проведение мужского чемпионата мира в Швейцарии также находится под угрозой.

«Сан-Хосе» до конца марта не сможет играть дома при зрителях из-за угрозы коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020