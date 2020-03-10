Результаты матчей в НХЛ за 9 марта 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 Б. Хозяева прервали шестиматчевую серию поражений, в свою очередь гости проиграли в третьем из четырёх последних матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Олофссон (Юханссон, Далин) – 04:53' (5x5) 2:0 Айкел (Далин, Ристолайнен) – 20:53' (5x4) 2:1 Овечкин (Кузнецов) – 43:33' (5x5) 2:2 Орлов (Овечкин, Уилсон) – 53:11' (5x5) 3:2 Кагун – 65:00' (ПБ)
«Сент-Луис Блюз» — «Флорида Пантерз» — 1:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Парэйко (Томас) – 31:20' (5x5) 1:1 Хоффман (Саарела, Дадонов) – 36:12' (5x4) 1:2 Коннолли (Саарела) – 44:23' (5x5)
«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс» — 4:2. Хозяева продлили победную серию до трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Шмальц (Кессел, Сёдерберг) – 15:50' (5x5) 0:2 Шмальц (Кессел, Демерс) – 19:58' (5x5) 1:2 Элерс (Пулман, Больё) – 22:13' (5x5) 2:2 Пулман (Икин, Элерс) – 37:27' (5x5) 3:2 Икин (Элерс, Лайне) – 51:33' (5x5) 4:2 Шайфли (Уилер, Копп) – 59:24' (en)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ. Автором победной шайбы стал защитник гостей Ши Теодор.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чиассон (Нил, Клефбом) – 09:00' (5x5) 1:1 Руа (Шмидт, Мартинес) – 16:58' (5x4) 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото) – 46:46' (5x5) 2:2 Маршессо (Смит) – 51:57' (5x5) 2:3 Теодор (Маршессо) – 62:13' (3x3)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до шести матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вагнер (Прохоркин, Уокер) – 14:22' (5x5) 2:0 Андерсон (Фрк, Виларди) – 15:25' (5x5) 2:1 Белльмар (Коул) – 42:19' (5x5) 3:1 Иафалло (Хаттон, Даути) – 54:35' (5x5)
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