Ассист Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Колорадо»

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Голы в составе победителей забили Остин Вагнер, Мики Андерсон и Алекс Иафалло. У «Колорадо» отличился Пьер-Эдуар Белльмар. Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на льду 12 минут 38 секунд и отдал голевую передачу на Вагнера.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 17 минут 4 секунды и не смог реализовать буллит, назначенный за нарушение на нём же. Нападающий Владислав Каменев отыграл 9 минут 47 секунд с показателем полезности "-1", Владислав Наместников с показателем "-2" провёл на льду 16 минут 26 секунд. Защитник Никита Задоров провёл на льду 17 минут 43 секунды, в третьем периоде заработал удаление.
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Эта победа стала для «Кингз» шестой подряд, но команда остаётся на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. «Колорадо» — второй в Центральном дивизионе.
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