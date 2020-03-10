Рутерфорд — о кризисе «Питтсбурга»: не думаю о невыходе в плей-офф, нет никакой паники
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал последние неудачи команды. «Пингвины» проиграли 8 матчей из последних 10 в регулярном чемпионате НХЛ.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Я не думаю о невыходе плей-офф. У нас хорошая команда, всё будет нормально. Всё будет хорошо. Нет никакой паники, нет никакой нужды паниковать. У нас хорошая команда, у нас есть ребята, которые смогут выбраться из этой ситуации. И мы это сделаем.
Когда многие игроки отсутствовали из-за травм, команда была решительнее, чем сейчас. Мы выигрывали и были соответствующим образом настроены. В последнее время было не так», – цитирует Рутерфорда The Score.
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