Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рутерфорд — о кризисе «Питтсбурга»: не думаю о невыходе в плей-офф, нет никакой паники

Рутерфорд — о кризисе «Питтсбурга»: не думаю о невыходе в плей-офф, нет никакой паники
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал последние неудачи команды. «Пингвины» проиграли 8 матчей из последних 10 в регулярном чемпионате НХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Я не думаю о невыходе плей-офф. У нас хорошая команда, всё будет нормально. Всё будет хорошо. Нет никакой паники, нет никакой нужды паниковать. У нас хорошая команда, у нас есть ребята, которые смогут выбраться из этой ситуации. И мы это сделаем.

Когда многие игроки отсутствовали из-за травм, команда была решительнее, чем сейчас. Мы выигрывали и были соответствующим образом настроены. В последнее время было не так», – цитирует Рутерфорда The Score.

Салливан — о кризисе «Питтсбурга»: ответы находятся внутри раздевалки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020