Рутерфорд — о кризисе «Питтсбурга»: не думаю о невыходе в плей-офф, нет никакой паники

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал последние неудачи команды. «Пингвины» проиграли 8 матчей из последних 10 в регулярном чемпионате НХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Я не думаю о невыходе плей-офф. У нас хорошая команда, всё будет нормально. Всё будет хорошо. Нет никакой паники, нет никакой нужды паниковать. У нас хорошая команда, у нас есть ребята, которые смогут выбраться из этой ситуации. И мы это сделаем.



Когда многие игроки отсутствовали из-за травм, команда была решительнее, чем сейчас. Мы выигрывали и были соответствующим образом настроены. В последнее время было не так», – цитирует Рутерфорда The Score.