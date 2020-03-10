«Амур» продлил контракт с чемпионом МЧМ-2011 Голубевым
Нападающий Денис Голубев подписал новый контракт с «Амуром», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
Для 28-летнего форварда следующий сезон станет четвёртым в составе «Амура». В минувшем регулярном чемпионате российский форвард принял участие в 45 матчах, в которых набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности "-11" и 32 минутах штрафного времени.
До «тигров» нападающий на протяжении семи сезонов защищал цвета «Ак Барса». Также Денис имеет опыт выступлений в составе «Лады». Высшим достижением хоккеиста остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года. В полуфинале с командой Швеции Денис реализовал решающий буллит.
Вспоминая Баффало. Шведы узнали, кто здесь «фартожопые»!
Всё было против нас, но «молодёжка» вышла в финал МЧМ.
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