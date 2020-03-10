Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 марта 2020 года

9 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых принял участие 12 российских хоккеистов.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов прервал 31-матчевую безголевую серию.
Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на льду 12 минут 38 секунд и отдал голевую передачу на Вагнера. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 17 минут 4 секунды и не смог реализовать буллит, назначенный за нарушение на нём же. Нападающий Владислав Каменев отыграл 9 минут 47 секунд с показателем полезности "-1". Форвард Владислав Наместников с показателем "-2" провёл на льду 16 минут 26 секунд. Защитник Никита Задоров провёл на льду 17 минут 43 секунды, в третьем периоде заработал удаление.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|0
|6
|1
|2
|-
|19.24
|Ковальчук (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|5
|1
|0
|-
|15.39
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|30%
|19.11
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|14.30
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|60%
|11.55
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|2
|-
|17.04
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|57%
|09.47
|Наместников (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|0
|-
|16.26
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|0
|3
|1
|-
|17.43
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|2
|2
|2
|0
|-
|26.40
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|2
|-
|20.49
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-3
|0
|0
|3
|1
|-
|18.05
- 10 марта 2020
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:13
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
07:50
-
07:35
-
07:27
-
07:23
-
07:14
-
06:55
-
06:30
-
06:28
-
06:12
-
06:08
-
06:02
-
05:54
-
05:12
-
04:41
-
04:26
-
03:38
-
03:21
-
02:54
-
02:43
-
00:00
- 9 марта 2020
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23:49
-
22:44
-
22:30
-
22:13
-
21:52
-
21:26