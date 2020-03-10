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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

9 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых принял участие 12 российских хоккеистов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов прервал 31-матчевую безголевую серию.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на льду 12 минут 38 секунд и отдал голевую передачу на Вагнера. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 17 минут 4 секунды и не смог реализовать буллит, назначенный за нарушение на нём же. Нападающий Владислав Каменев отыграл 9 минут 47 секунд с показателем полезности "-1". Форвард Владислав Наместников с показателем "-2" провёл на льду 16 минут 26 секунд. Защитник Никита Задоров провёл на льду 17 минут 43 секунды, в третьем периоде заработал удаление.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+20612-19.24
Ковальчук (н)«Вашингтон»0+0-10510-15.39
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1010030%19.11
Дадонов (н)«Флорида»0+100100-14.30
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00010060%11.55
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000312-17.04
Каменев (н)«Колорадо»0+0-1012057%09.47
Наместников (н)«Колорадо»0+0-20010-16.26
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12031-17.43
Орлов (з)«Вашингтон»1+0+12220-26.40
Куликов (з)«Виннипег»0+0-20112-20.49
Любушкин (з)«Аризона»0+0-30031-18.05
Овечкин сократил до двух шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
У Овечкина 48-й гол в сезоне! Обвёл соперника, прокинув шайбу через его конёк!
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