Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 9 марта 2020 года

9 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых принял участие 12 российских хоккеистов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов прервал 31-матчевую безголевую серию.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на льду 12 минут 38 секунд и отдал голевую передачу на Вагнера. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 17 минут 4 секунды и не смог реализовать буллит, назначенный за нарушение на нём же. Нападающий Владислав Каменев отыграл 9 минут 47 секунд с показателем полезности "-1". Форвард Владислав Наместников с показателем "-2" провёл на льду 16 минут 26 секунд. Защитник Никита Задоров провёл на льду 17 минут 43 секунды, в третьем периоде заработал удаление.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 +2 0 6 1 2 - 19.24 Ковальчук (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 5 1 0 - 15.39 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 1 0 0 30% 19.11 Дадонов (н) «Флорида» 0+1 0 0 1 0 0 - 14.30 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 0 0 60% 11.55 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 3 1 2 - 17.04 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 1 2 0 57% 09.47 Наместников (н) «Колорадо» 0+0 -2 0 0 1 0 - 16.26 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 2 0 3 1 - 17.43 Орлов (з) «Вашингтон» 1+0 +1 2 2 2 0 - 26.40 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -2 0 1 1 2 - 20.49 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -3 0 0 3 1 - 18.05

Овечкин сократил до двух шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ