Бержерон: мой друг Карон играл в Швейцарии при пустых трибунах, это словно тренировка

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал вариант с проведением матчей НХЛ при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса.

«Я знаю, что в Швейцарии это уже было, я недавно разговаривал со своим другом Джорданом Кароном, который играет за «Женеву-Серветт». Он сказал, что это было больше похоже на тренировку, это было странно и трудно. Мы часто говорим, что зрители — наш седьмой игрок, ради которого мы и выходим на лёд. Болельщики — это те, кто создаёт атмосферу. Без них играть будет очень сложно», — приводит слова Бержерона NBC Sports.

21 марта у «Бостона» должна состояться выездная игра в Сан-Хосе, где местные власти запретили проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1000 человек. На данный момент НХЛ рассматривает четыре варианта решения ситуации: игру при пустых трибунах, игру на нейтральной площадке, игру на площадке команды гостей, а также полную отмену матча и изменение расписания.