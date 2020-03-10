Беттмэн: об отмене игр говорить рано, но у НХЛ нет другого выбора, кроме как действовать

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал вероятность отмены матчей регулярного чемпионата или проведение их без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Пока ещё рано говорить, будут ли у нас матчи при пустых трибунах или часть игр вовсе придётся отменить. Какой-то вариант решения выбирать пока преждевременно, но нужно признать, что ситуация развивается очень быстро.

Каждый день приносит всё больше новостей, мы на связи с министерством здравоохранения Канады и центром по контролю и профилактике заболеваний. В такой обстановке у НХЛ нет другого выбора, кроме как действовать», — приводит слова Беттмэна Toronto Sun.

В минувшие выходные в округе Санта-Клара (штат Калифорния) была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).