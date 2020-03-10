Беттмэн: об отмене игр говорить рано, но у НХЛ нет другого выбора, кроме как действовать

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал вероятность отмены матчей регулярного чемпионата или проведение их без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Пока ещё рано говорить, будут ли у нас матчи при пустых трибунах или часть игр вовсе придётся отменить. Какой-то вариант решения выбирать пока преждевременно, но нужно признать, что ситуация развивается очень быстро.
Каждый день приносит всё больше новостей, мы на связи с министерством здравоохранения Канады и центром по контролю и профилактике заболеваний. В такой обстановке у НХЛ нет другого выбора, кроме как действовать», — приводит слова Беттмэна Toronto Sun.
В минувшие выходные в округе Санта-Клара (штат Калифорния) была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).
- 10 марта 2020
-
11:38
-
11:21
-
11:01
-
10:47
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:13
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
07:50
-
07:35
-
07:27
-
07:23
-
07:14
-
06:55
-
06:30
-
06:28
-
06:12
-
06:08
-
06:02
-
05:54
-
05:12
-
04:41
-
04:26
-
03:38
-
03:21
-
02:54
-
02:43
-
00:00
- 9 марта 2020
-
23:49
-
22:44