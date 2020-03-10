Жамнов: все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у вбросов про Знарка

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ, про то, что магнитогорский «Металлург» заинтересован в услугах главного тренера московского клуба Олега Знарка.

«Идёт плей-офф, команды «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за выход в следующий раунд. В любом случае должна присутствовать спортивная этика. Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у этих вбросов про нашего главного тренера Олега Знарка. Хочу напомнить, что у Олега Валерьевича действующий контракт с клубом по схеме «1+1».

Средства массовой информации, которые занимаются провокациями, должны проверять информацию, прежде чем её публиковать. Появившаяся же информация является неправдоподобной, полным бредом. Потом же некоторые журналисты удивляются, почему руководители, игроки и тренеры не хотят с ними общаться», — сказал Жамнов «Чемпионату».