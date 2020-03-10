Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жамнов: все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у вбросов про Знарка

Жамнов: все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у вбросов про Знарка
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ, про то, что магнитогорский «Металлург» заинтересован в услугах главного тренера московского клуба Олега Знарка.

«Идёт плей-офф, команды «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за выход в следующий раунд. В любом случае должна присутствовать спортивная этика. Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у этих вбросов про нашего главного тренера Олега Знарка. Хочу напомнить, что у Олега Валерьевича действующий контракт с клубом по схеме «1+1».

Средства массовой информации, которые занимаются провокациями, должны проверять информацию, прежде чем её публиковать. Появившаяся же информация является неправдоподобной, полным бредом. Потом же некоторые журналисты удивляются, почему руководители, игроки и тренеры не хотят с ними общаться», — сказал Жамнов «Чемпионату».

Знарок снял проклятие «Динамо»! Его «Спартак» отыгрался с 0:3 и забил в овертайме!
Эта серия спасает плей-офф на Западе, здесь «огонь» в каждом матче. И всё только начинается.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020