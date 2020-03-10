Форвард «Питтсбурга» Танев: коронавирусом можно заболеть, просто сходив в магазин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брэндон Танев прокомментировал ряд профилактических мер, которые предприняла Национальная хоккейная лига для предупреждения заражения игроков коронавирусом.



«Лично я живу обычной жизнью. В любом случае мы не можем это контролировать. Нас проинформировали. С одинаковой вероятностью можно заболеть коронавирусом, сходив в местный продуктовый магазин или же слетав в Китай. Я не думаю, что пока кто-то из нас слишком обеспокоен», — приводит слова Танева CBC.

В минувшие выходные в округе Санта-Клара (штат Калифорния) была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).