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Как завершится серия «Авангард» — «Салават Юлаев»?

Как завершится серия «Авангард» — «Салават Юлаев»?
Хоккей / КХЛ 0

Завтра, 11 марта, в Уфе состоится шестой матч четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». После пяти матчей команда Николая Цулыгина впереди — 3:2. Уфимскому клубу необходимо одержать одну победу для прохода в следующий раунд.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится серия „Авангард“ — „Салават Юлаев“?»

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0). На пути к финалу плей-офф подопечные Боба Хартли в финале Восточной конференции сломили сопротивление коллектива Цулыгина. Исход серии решился в шестиматчевом противостоянии.

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