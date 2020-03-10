Агент Мозякина: то, что говорит господин Ласьков, не хочу даже комментировать

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, прокомментировал информацию о том, что его клиент может завершить карьеру игрока и войти в тренерский штаб уральского клуба.
«В ближайших планах у меня, как у представителя Сергея Мозякина, встретиться с руководством магнитогорского «Металлурга» и обсудить детали нового контракта моего клиента с командой. То, что говорит господин Ласьков (первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков. – Прим. «Чемпионата»), я не хочу даже комментировать. Помимо него у клуба есть и другое руководство.
Со мной Ласьков ничего не обсуждал, а то, что он сказал накануне, по всей видимости, его внутренние пожелания. Есть некий переговорный процесс, который идёт. Мы будем работать над вопросом, поэтому меня удивляют какие-то преждевременные заявления господина Ласькова», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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