Главный тренер «Оттавы» — о коронавирусе: на мой взгляд, это пустяк, обычный грипп

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.

«Это пустяк, не более чем грипп. На мой взгляд, это обычный грипп. Я слышу все эти новости о вирусе, но мы ничего не можем с этим поделать. Нужно просто делать то, что вы делаете каждый день в случае с обычным гриппом», – цитирует тренера Toronto Sun.

В минувшие выходные в округе Санта-Клара (штат Калифорния) была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).