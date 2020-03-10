Главный тренер «Оттавы» — о коронавирусе: на мой взгляд, это пустяк, обычный грипп
Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.
«Это пустяк, не более чем грипп. На мой взгляд, это обычный грипп. Я слышу все эти новости о вирусе, но мы ничего не можем с этим поделать. Нужно просто делать то, что вы делаете каждый день в случае с обычным гриппом», – цитирует тренера Toronto Sun.
В минувшие выходные в округе Санта-Клара (штат Калифорния) была зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом (43 заболевших) и зарегистрирована первая смерть от него. Уже было объявлено о запрете на массовые мероприятия на домашнем стадионе «Сан-Хосе Шаркс», у которого осталось пять матчей на домашнем льду (клуб не попадает в плей-офф).
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