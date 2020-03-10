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«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 10 марта

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 10 марта
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 10 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно два матча.

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В Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Сибирь». Команда Николая Заварухина находится в одном шаге от прохода в полуфинал Кубка Гагарина в Восточной конференции, однако предыдущий матч остался за коллективом Андрея Мартемьянова.

Календарь Кубка Гагарина — 2020

17:00 (мск). «Автомобилист» — «Сибирь» (1-3 в серии);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область

19:30. «Динамо» М — «Спартак» (2-2).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва

Первые два матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Пятый матч московского дерби состоится на домашнем льду бело-голубых.

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