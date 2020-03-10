Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 10 марта

Сегодня, 10 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно два матча.

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

В Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Сибирь». Команда Николая Заварухина находится в одном шаге от прохода в полуфинал Кубка Гагарина в Восточной конференции, однако предыдущий матч остался за коллективом Андрея Мартемьянова.

Календарь Кубка Гагарина — 2020

17:00 (мск). «Автомобилист» — «Сибирь» (1-3 в серии);

19:30. «Динамо» М — «Спартак» (2-2).

Первые два матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Пятый матч московского дерби состоится на домашнем льду бело-голубых.