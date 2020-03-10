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Орлов: в овертайме я совершил глупое удаление, такого не должно повторяться

Орлов: в овертайме я совершил глупое удаление, такого не должно повторяться
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), которое стало третьим для «столичной» команды в последних четырёх встречах.

«В случае с голом мне повезло. Вообще, мы продолжаем искать свою игру перед плей-офф. Надо продолжать становиться лучше. Ну и в овертайме я совершил глупое удаление, такого не должно повторяться», – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

Орлов, проведший самое большое количество времени на льду в этом матче среди игроков «Вашингтона» – 26 минут и 40 секунд, забросил свою четвёртую шайбу в сезоне и заработал показатель полезности «+1». Российский хоккеист прервал 31-матчевую безголевую серию в регулярке.

Голы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения «Баффало». У Ковальчука – «-1»
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