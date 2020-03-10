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Холтби: «Вашингтон» продолжает играть на среднем уровне, в это время года хочется другого

Холтби: «Вашингтон» продолжает играть на среднем уровне, в это время года хочется другого
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б), которое стало третьим для «столичной» команды в последних четырёх встречах.

«В этом время года хочется выходить на другой уровень, но мы продолжаем играть на среднем. Нам нужно найти способ прибавить. Если мы будем играть так же, как сегодня, то много побед не одержим», – цитирует Холтби пресс-служба НХЛ.

Благодаря голам Виктора Олофссона и Джека Айкела «Баффало» вёл в счёте 2:0. Однако игроки «Сэйбрз» в третьем периоде растеряли преимущество, пропустив от российских игроков «Кэпиталз» — Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Основное время и овертайм завершились ничьей, а в буллитной серии сильнее оказались игроки «Баффало», победный бросок на счету Доминика Кагуна.

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