Гулявцев: серия «Динамо» и «Спартака» напоминает мне сражение «Салавата» и «Авангарда»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился мнением о ходе нынешнего плей-офф КХЛ.

«После драки кулаками не машут, и нет смысла сейчас обсуждать, смог ли бы «Амур» затянуть серию с Казанью. Факты говорят о том, что «Нефтехимик» в жёсткой и упорной борьбе выиграл свою путёвку, получив шанс побороться с лидером конференции. Следил за этой серией и не могу сказать, что для «Ак Барса» она стала лёгкой прогулкой, в двух домашних матчах Нижнекамск цеплялся.

У Нижнекамска тоже был овертайм, ну а система игры «Ак Барса» всем известна. Казань очень мощно начинает, играет агрессивно, в давление, не строит позиционную оборону. Команда очень хорошо укомплектована, имеет возможности для ротации звеньев, поэтому энергозатратный стиль ей подходит.

Объективно говоря, та же Казань – фаворит как Восточной конференции, так, возможно, и всего плей-офф. Наряду с «армейскими» клубами. Хотя и на Западе не всё ясно, что доказывает отличная серия «Динамо» и «Спартака». Она напоминает мне сражение «Салавата» и «Авангарда», его итог предсказать очень сложно», – цитирует Гулявцева Russia-Hockey.