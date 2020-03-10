Тренер «Далласа» — об эпидемии коронавируса: Радулов заболел после того, как это началось

Исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением относительно возвращения в состав российского форварда Александра Радулова.



«Будем ли мы осторожны из-за ситуации с коронавирусом с возвращением состав Радулова, который пропустил один матч и две тренировки из-за болезни? Это хороший вопрос. Сейчас у меня нет ответа. Радулов – первый парень, который заболел после того, как всё это началось. Нужно разработать протокол для таких случаев.



Если человек болен гриппом или чем-то ещё, он должен держаться подальше от команды, пока не почувствует себя лучше. Врачи скажут, когда это произойдёт», — приводит слова Боунесса The Athletic.



В текущем сезоне Радулов заработал 34 (15+19) балла в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч.

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