«Автомобилист» — «Сибирь»: в состав гостей вернулись Первушин и Михайлов

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент в серии ведёт «Сибирь» со счётом 3-1. Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 10 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав «Сибири» после травм вернулись Владимир Первушин и Никита Михайлов.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Хабаров, Чесалин — Романцев — Михайлов;
Ермаков — Ромаев, Первушин — Яковлев — Макаров.
«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Батыршин — Василевский, Доус — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Голышев;
Бодров — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Мэйсек;
Овчинников, Валитов, Мозер — Кучерявенко — Гареев.
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