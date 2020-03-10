«Автомобилист» — «Сибирь»: в состав гостей вернулись Первушин и Михайлов

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент в серии ведёт «Сибирь» со счётом 3-1. Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 10 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав «Сибири» после травм вернулись Владимир Первушин и Никита Михайлов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Хабаров, Чесалин — Романцев — Михайлов;

Ермаков — Ромаев, Первушин — Яковлев — Макаров.



«Автомобилист»:



Коварж (Галкин);

Батыршин — Василевский, Доус — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Голышев;

Бодров — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Мэйсек;

Овчинников, Валитов, Мозер — Кучерявенко — Гареев.