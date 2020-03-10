Чешский этап Евротура пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Чешская хоккейная ассоциация на данный момент планирует провести последний этап Евротура, Чешские игры, без зрителей, сообщил генеральный секретарь организации Мартин Урбан.



«Информация о том, что все массовые мероприятия в Чехии отменены, не совсем верна. Мы можем проводить игры, но без зрителей. Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству», — приводит слова Урбана ТАСС.



Чешские игры пройдут в Брно с 30 апреля по 3 мая. После трёх этапов Еврохоккейтура сборная России замыкает общую турнирную таблицу, набрав восемь очков в девяти матчах.

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