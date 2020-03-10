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Александр Гуськов стал вице-президентом КХЛ по молодёжному хоккею

Александр Гуськов стал вице-президентом КХЛ по молодёжному хоккею
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный чемпион России по хоккею, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов решением президента КХЛ Алексея Морозова назначен вице-президентом лиги по молодёжному хоккею. Эту должность ранее занимал Морозов, который в феврале 2020 года решением совета директоров КХЛ был назначен президентом лиги.

«Такие предложения поступают не каждый день, долго над ним не раздумывал. Всю жизнь посвятил хоккею, поэтому эта деятельность мне очень интересна. «Молодёжь — это наше всё», этого слогана нужно придерживаться. Благодарен всем, кто доверил мне этот пост, буду стараться возложенные надежды оправдать и трудиться на благо развития российского хоккея. Надеюсь, что мне не понадобится много времени, чтобы разобраться во всех процессах. Сейчас главное — работать не покладая рук, чего в принципе я и хочу», — рассказал Гуськов.

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