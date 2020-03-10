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Куинн — о путёвке в плей-офф: осталось 14 матчей и у «Рейнджерс» есть шанс

Куинн — о путёвке в плей-офф: осталось 14 матчей и у «Рейнджерс» есть шанс
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре команды в обороне и отметил, что «рейнджеры» сохраняют шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Нам надо внимательнее действовать в обороне. Мы не можем отыграть 53 минуты или 58, а потом расслабиться. Нам нужно работать в каждой смене. Нам удалось в течение длительного периода сохранять концентрацию.

И вот нам осталось сыграть 14 матчей, у нас есть шанс, и нам надо сделать всё возможное, чтобы воспользоваться им», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Даллас Старз», встреча пройдёт 11 марта, начало — в 03:30 мск.

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