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«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Динамо» М — «Спартак»: стали известны составы на пятый матч серии

«Динамо» М — «Спартак»: стали известны составы на пятый матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». На данный момент счёт в серии равный — 2-2. Встреча в Москве состоится сегодня, 10 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;
Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

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