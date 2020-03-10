«Динамо» М — «Спартак»: стали известны составы на пятый матч серии

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». На данный момент счёт в серии равный — 2-2. Встреча в Москве состоится сегодня, 10 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;

Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.



«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

