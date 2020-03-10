«Автомобилист» — «Сибирь»: Дацюк забил свой второй гол в серии

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с «Сибирью». Для 41-летнего хоккеиста гол стал вторым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

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Составы команд



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Хабаров, Чесалин — Романцев — Михайлов;

Ермаков — Ромаев, Первушин — Яковлев — Макаров.



«Автомобилист»:



Коварж (Галкин);

Батыршин — Василевский, Доус — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Голышев;

Бодров — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Мэйсек;

Овчинников, Валитов, Мозер — Кучерявенко — Гареев.