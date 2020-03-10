«Автомобилист» — «Сибирь»: Дацюк забил свой второй гол в серии

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с «Сибирью». Для 41-летнего хоккеиста гол стал вторым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Составы команд
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Хабаров, Чесалин — Романцев — Михайлов;
Ермаков — Ромаев, Первушин — Яковлев — Макаров.
«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Батыршин — Василевский, Доус — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Дацюк — Голышев;
Бодров — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Мэйсек;
Овчинников, Валитов, Мозер — Кучерявенко — Гареев.
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