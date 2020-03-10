Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» расторг контракты с Рясенским, Черниковым и Казионовым

«Нефтехимик» расторг контракты с Рясенским, Черниковым и Казионовым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Евгением Рясенским, а также нападающими Александром Черниковым и Денисом Казионовым, информирует официальный сайт нижнекамской команды.

33-летний Рясенский в сезоне-2019/2020 принял участие в 44 матчах и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3» и 16 минутах штрафного времени.

35-летний Черников сыграл 55 матчей, отметившись 9 (2+7) баллами при показателе полезности «-4» и 18 минутах штрафного времени.

32-летний Казионов в прошедшем чемпионате выходил на лед в 41 матче, где набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.

В сезоне-2019/2020 «Нефтехимик» не сумел попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020