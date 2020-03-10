«Нефтехимик» расторг контракты с Рясенским, Черниковым и Казионовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Евгением Рясенским, а также нападающими Александром Черниковым и Денисом Казионовым, информирует официальный сайт нижнекамской команды.



33-летний Рясенский в сезоне-2019/2020 принял участие в 44 матчах и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3» и 16 минутах штрафного времени.



35-летний Черников сыграл 55 матчей, отметившись 9 (2+7) баллами при показателе полезности «-4» и 18 минутах штрафного времени.



32-летний Казионов в прошедшем чемпионате выходил на лед в 41 матче, где набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.



В сезоне-2019/2020 «Нефтехимик» не сумел попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.