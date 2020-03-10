«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и победила в серии со счётом 4-1

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл со счётом 1:2 новосибирской «Сибири» в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Новосибирска выиграл серию со счётом 4-1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Сибирь» в четвёртый раз прошла во второй раунд плей-офф КХЛ и впервые не сыграет на этой стадии с магнитогорским «Металлургом».



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. На 25-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество, гол забил форвард Евгений Чесалин. На старте третьего периода «Автомобилист» сократил отставание усилиями нападающего Павла Дацюка. В концовке екатеринбургский клуб безуспешно пытался отыграться.



Календарь Кубка Гагарина

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.