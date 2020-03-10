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«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и победила в серии со счётом 4-1

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и победила в серии со счётом 4-1
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл со счётом 1:2 новосибирской «Сибири» в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Новосибирска выиграл серию со счётом 4-1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Сибирь» в четвёртый раз прошла во второй раунд плей-офф КХЛ и впервые не сыграет на этой стадии с магнитогорским «Металлургом».

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. На 25-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество, гол забил форвард Евгений Чесалин. На старте третьего периода «Автомобилист» сократил отставание усилиями нападающего Павла Дацюка. В концовке екатеринбургский клуб безуспешно пытался отыграться.

Календарь Кубка Гагарина

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Логинов, Шаров) – 16:22' (5x4)   0:2 Чесалин (Михайлов) – 24:16' (5x5)   1:2 Дацюк (Березин, Бодров) – 40:44' (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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