Радулов вернулся к тренировкам, но занимался отдельно и не сыграет с «Рейнджерс»

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов не попал в состав команды на домашний матч с «Нью Йорк Рейнджерс». Российский форвард вернулся к тренировкам, но занимался отдельно от команды. Напомним, ранее Радулов пропустил один матч из-за болезни.



В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Радулов заработал 34 (15+19) результативных балла в 60 играх, при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафа.



«Даллас Старз» на данный момент занимает пятое место в Западной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 82 очка в 68 матчах, отставая от лидирующего на Западе «Сент-Луиса» на 10 очков. В текущем регулярном чемпионате «Далласу» осталось провести восемь домашних и шесть гостевых встреч.