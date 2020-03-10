В юниорскую сборную России вызваны 27 игроков перед ЮЧМ-2020

10 марта в подмосковном УТЦ «Новогорск» юниорская сборная России U18 приступила к учебно-тренировочному сбору перед юниорским чемпионатом мира 2020 года.



Из российских клубов для участия в сборе вызваны:



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-1946»), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо» М).



Защитники: Кирилл Ващилин («Динамо» М), Артём Грушников, Даниил Кузьмин (оба — «Красная Армия»), Алексей Егоров («Спартак»), Филат Зотов («Русские Витязи»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Арсений Коромыслов («СКА-Варяги»), Владислав Лукашевич, Роман Романов (оба — «Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»).



Нападающие: Александр Агапов («Дизель»), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо» СПб), Семён Демидов («Русские Витязи»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев (все — «Динамо» М), Дмитрий Зуган, Прохор Полтапов (оба — «Красная Армия»), Дмитрий Овчинников («Сибирские Снайперы»), Александр Пашин («Толпар»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — «Локомотив»).