Клуб Высшей хоккейной лиги «Хумо» из-за коронавируса проведёт домашние матчи плей-офф на нейтральной территории. Напомним, клуб из Ташкента вышел во второй раунд плей-офф, обыграв «Торос» (4-3).
«В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены.
В связи с этим домашние матчи четвертьфинала Кубка Петрова пройдут на нейтральной территории, скорее всего, в России. Подробности обязательно сообщим по мере поступления информации.
Хоккейный клуб «Хумо» сожалеет о том, что верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на «Хумо Арене», и призывает узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить матчи команды», — указано в заявлении на сайте «Хумо».
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