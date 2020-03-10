Хоккейный чемпионат Германии досрочно завершён из-за коронавируса

Немецкая хоккейная лига досрочно завершила чемпионат из-за эпидемии коронавируса, информирует организация в «Твиттере». Предстоящие матчи плей-офф не будут проведены. Причиной этого является запрет различных федеральных земель на проведение крупных мероприятий с участием более 1000 зрителей. Лига также следует официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.



«Мы очень сожалеем о всех клубах, партнёрах и особенно болельщиках по всей Германии, но мы вынуждены принять это решение. Однако, учитывая текущие события, мы обязаны ответственно относиться к ситуации. Мы уделяем большое внимание здоровью наших болельщиков, игроков и сотрудников», — сказал Гернот Трипке, управляющий директор лиги.

«Хумо» из-за коронавируса проведёт домашние матчи плей-офф на нейтральной территории