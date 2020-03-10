Агент Дацюка: Павел примет решение о возможном продолжении карьеры летом

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк примет решение о продолжении карьеры летом, после завершения хоккейного сезона, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.



«Как и последние несколько лет, Павел решение будет принимать летом. Не ждите ничего официального в ближайшие несколько месяцев. Решения о том, что он точно заканчивает карьеру, на сегодняшний день нет. Сезон закончится, и летом Дацюк обо всем объявит», — приводит слова Мильштейна РИА «Новости».



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) баллов при показателе полезности "+12" и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола.

«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка «Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.