Агент Дацюка: Павел примет решение о возможном продолжении карьеры летом
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк примет решение о продолжении карьеры летом, после завершения хоккейного сезона, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
«Как и последние несколько лет, Павел решение будет принимать летом. Не ждите ничего официального в ближайшие несколько месяцев. Решения о том, что он точно заканчивает карьеру, на сегодняшний день нет. Сезон закончится, и летом Дацюк обо всем объявит», — приводит слова Мильштейна РИА «Новости».
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) баллов при показателе полезности "+12" и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола.
«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка
«Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.
Читайте также
- 10 марта 2020
-
20:55
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:32
-
17:58
-
17:32
-
16:58
-
16:35
-
16:31
-
16:18
-
16:12
-
15:45
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:11
-
11:57
-
11:38
-
11:21
-
11:01
-
10:47
Партнерский контент