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Максим Афиногенов забил свой первый гол в Кубке Гагарина за семь лет

Максим Афиногенов забил свой первый гол в Кубке Гагарина за семь лет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи со «Спартаком». 40-летний форвард забил свой первый гол в Кубке Гагарина с 7 марта 2013 года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Составы команд

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;
Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

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