Максим Афиногенов забил свой первый гол в Кубке Гагарина за семь лет

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи со «Спартаком». 40-летний форвард забил свой первый гол в Кубке Гагарина с 7 марта 2013 года.

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Составы команд



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;

Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.



«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.