Заварухин: где-то «Автомобилист» доминировал в атаке, серия была напряжённая

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1). «Сибирь» выиграла серию со счётом 4-1.
«Этот матч, как и все игры серии, был тяжёлым. Мы понимали, что «Автомобилист» будет прессинговать. Готовили ребят к тому, что будем много играть у своих ворот. Здорово сыграли в обороне, забили гол в контратаке, забили в большинстве. В конце второго периода нас подвела дисциплина, получили удаление, но здорово, что выстояли и победили в этой игре и в этой серии. Ребята ловили шайбу на себя, здорово сыграл наш вратарь.
Несмотря на счёт, все игры были напряжёнными. Где-то «Автомобилист» доминировал в атаке. Хочу поблагодарить своих ребят, что здорово сыграли в обороне, не жалели ни себя, ни соперника», — сказал тренер на пресс-конференции.
- 10 марта 2020
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