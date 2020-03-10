Заварухин: где-то «Автомобилист» доминировал в атаке, серия была напряжённая

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1). «Сибирь» выиграла серию со счётом 4-1.



«Этот матч, как и все игры серии, был тяжёлым. Мы понимали, что «Автомобилист» будет прессинговать. Готовили ребят к тому, что будем много играть у своих ворот. Здорово сыграли в обороне, забили гол в контратаке, забили в большинстве. В конце второго периода нас подвела дисциплина, получили удаление, но здорово, что выстояли и победили в этой игре и в этой серии. Ребята ловили шайбу на себя, здорово сыграл наш вратарь.



Несмотря на счёт, все игры были напряжёнными. Где-то «Автомобилист» доминировал в атаке. Хочу поблагодарить своих ребят, что здорово сыграли в обороне, не жалели ни себя, ни соперника», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка «Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.