Ал. Василевский: «Автомобилист» просто провалился. Честно говоря, стыдно

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский поделился впечатлениями от пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила новосибирской «Сибири» (1:2). Екатеринбургский клуб проиграл «Сибири» с общим счётом 1-4 в первом раунде плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Соперник «Сибири» во втором раунде пока неизвестен.



«Мы просто провалились. Провалили серию. Была, конечно, надежда, что после второй игры в Новосибирске мы что-то зацепим в дальнейшем… Честно говоря, стыдно. Просто стыдно. Мы извиняемся перед болельщиками за сезон. Нет слов. Провалили», — приводит слова Василевского официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»