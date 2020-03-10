Ал. Василевский: «Автомобилист» просто провалился. Честно говоря, стыдно
Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский поделился впечатлениями от пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила новосибирской «Сибири» (1:2). Екатеринбургский клуб проиграл «Сибири» с общим счётом 1-4 в первом раунде плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Соперник «Сибири» во втором раунде пока неизвестен.
«Мы просто провалились. Провалили серию. Была, конечно, надежда, что после второй игры в Новосибирске мы что-то зацепим в дальнейшем… Честно говоря, стыдно. Просто стыдно. Мы извиняемся перед болельщиками за сезон. Нет слов. Провалили», — приводит слова Василевского официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Читайте также
- 10 марта 2020
-
22:24
-
22:09
-
22:00
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
20:55
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:32
-
17:58
-
17:32
-
16:58
-
16:35
-
16:31
-
16:18
-
16:12
-
15:45
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:25
Партнерский контент