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Кулёмин: у «Динамо» опять идут удаления в конце матча. Это происходит весь сезон

Кулёмин: у «Динамо» опять идут удаления в конце матча. Это происходит весь сезон
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:1, 3-2 в серии).

«Хороший, боевой матч получился. Мы оступились пару раз на выезде и сегодня не должны были проигрывать на своей площадке. Постарались сыграть «от ножа», везде отрабатывать, втыкаться, бороться, цепляться, не проигрывать шайбу. Всё получилось, а счёт на табло.

Удаление в конце матча получили, остались втроём против шестерых. Необязательное удаление там было. Они сумели забить, но мы ответили в пустые ворота. Нужно играть матч все 60 минут. Да, опять у нас идут удаления в конце матча. Где-то не успеваем, ногами надо работать, а приходится цеплять игрока. Не хотим проигрывать, и когда игрок убегает, начинаем цеплять. Это происходит весь сезон. Вроде сходит на нет пару матчей, а потом опять возвращается. Сейчас будет собрание, и всё станет нормально», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.
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