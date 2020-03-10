Кулёмин: у «Динамо» опять идут удаления в конце матча. Это происходит весь сезон

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:1, 3-2 в серии).
«Хороший, боевой матч получился. Мы оступились пару раз на выезде и сегодня не должны были проигрывать на своей площадке. Постарались сыграть «от ножа», везде отрабатывать, втыкаться, бороться, цепляться, не проигрывать шайбу. Всё получилось, а счёт на табло.
Удаление в конце матча получили, остались втроём против шестерых. Необязательное удаление там было. Они сумели забить, но мы ответили в пустые ворота. Нужно играть матч все 60 минут. Да, опять у нас идут удаления в конце матча. Где-то не успеваем, ногами надо работать, а приходится цеплять игрока. Не хотим проигрывать, и когда игрок убегает, начинаем цеплять. Это происходит весь сезон. Вроде сходит на нет пару матчей, а потом опять возвращается. Сейчас будет собрание, и всё станет нормально», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 марта 2020
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