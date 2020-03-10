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КХЛ прокомментировала запрет массовых мероприятий в Москве

КХЛ прокомментировала запрет массовых мероприятий в Москве
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала установленный запрет массовых мероприятий в Москве. Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве.

Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсуждён на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях лига сообщит дополнительно», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
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