КХЛ прокомментировала запрет массовых мероприятий в Москве
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала установленный запрет массовых мероприятий в Москве. Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве.
Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсуждён на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях лига сообщит дополнительно», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
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