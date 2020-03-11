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Ребров болел за «Спартак» с фанатами, Кларк брала интервью у борта. Фото победы «Динамо»

Артём Ребров
Ребров болел за «Спартак» с фанатами, Кларк брала интервью у борта. Фото победы «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

10 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» московское «Динамо» победило московский «Спартак» со счётом 4:1 в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Владимира Крикунов ведут в противостоянии со счётом 3-2.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. 18 минут следующего периода также прошли сухими, пока счёт не открыл нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. На старте третьего периода «Спартак» забил гол, отменённый после тренерского запроса «Динамо». На 48-й минуте преимущество бело-голубых упрочил форвард Максим Афиногенов. На 58-й минуте «Спартак» сократил отставание, шайба на счету Патрика Херсли. Но уже через 44 секунды Игорь Полыгалов забросил шайбу в пустые ворота «Спартака» — 3:1. На последней минуте матча «Динамо» установило окончательный счёт, гол на счету Дмитрия Яшкина — 4:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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