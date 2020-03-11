Гусев забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. На гол форварда «Питтсбурга» Эвана Родригеса «Нью-Джерси» ответили точным броском российского нападающего Никиты Гусева. Результативными передачами отметились Павел Заха и Пи Кей Суббэн.

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Гусев забил свой 13-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету российского форварда 44 (13+31) очка, которые он набрал в 66 играх при коэффициенте полезности "-14".