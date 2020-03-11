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Малкин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Видео

Малкин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. Третью шайбу за «Питтсбург» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей.

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Малкин забил 24-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь в активе российского форварда 73 (24+49) очка, которые он набрал в 55 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин провёл 907 игр, в которых забил 415 голов и сделал 660 результативных передач.

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