Малкин оформил дубль за шесть минут в матче с «Нью-Джерси». Видео

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. Дубль за «Питтсбург» оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео третьей шайбы можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео третьей шайбы можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Малкин забил 25-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь в активе российского форварда 74 (25+49) очков, которые он набрал в 55 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин провёл 907 игр, в которых забил 416 голов и сделал 660 результативных передач.