Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на счету Малкина результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Эван Родригес и Джастин Шульц и Крис Летанг.

В составе проигравшей команды забили Майлз Вуд и российский нападающий Никита Гусев.

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«Нью-Джерси» потерпел первое поражение после двух победу подряд. «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».