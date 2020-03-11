Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на счету Малкина результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Эван Родригес и Джастин Шульц и Крис Летанг.
В составе проигравшей команды забили Майлз Вуд и российский нападающий Никита Гусев.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Нью-Джерси» потерпел первое поражение после двух победу подряд. «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.
В следующем матче «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
- 11 марта 2020
-
04:41
-
04:32
-
04:22
-
04:14
-
02:42
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:24
-
22:09
-
22:00
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
20:55
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:32
-
17:58