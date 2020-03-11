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Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

Дубль и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на счету Малкина результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Эван Родригес и Джастин Шульц и Крис Летанг.

В составе проигравшей команды забили Майлз Вуд и российский нападающий Никита Гусев.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Нью-Джерси» потерпел первое поражение после двух победу подряд. «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Родригес (Макканн) – 08:29' (5x5)   1:1 Гусев (Заха, Суббэн) – 12:46' (5x4)   1:2 Шульц (Малкин, Раст) – 24:15' (5x5)   1:3 Малкин (Летанг) – 47:11' (5x5)   2:3 Вуд (Хишир) – 50:24' (5x5)   2:4 Малкин – 53:18' (5x5)   2:5 Летанг – 58:45' (en)
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