«Каролина» на выезде обыграла «Детройт». У А.Свечникова результативная передача и «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Каролины» отличились Морган Гики, Нино Нидеррайтер, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо, отметившийся дублем. У «Детройта» — Тайлер Бертуцци и Кристоффер Эн.

19-летний российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут и 37 секунд, отдав одну результативную передачу и завершив встречу с показателем полезности «-1».

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Теперь на счету Свечникова 61 (24+37) очко в 68 матчах текущего сезона при коэффициенте полезности «+11».

«Каролина Харрикейнз», одержав третью победу кряду и набрав 81 очко в 68 матчах, занимает 6-е место в Восточной конференции. «Детройт Ред Уингз» (39) – 16-е.