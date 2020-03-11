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«Каролина» на выезде обыграла «Детройт». У А.Свечникова результативная передача и «-1»

«Каролина» на выезде обыграла «Детройт». У А.Свечникова результативная передача и «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Каролины» отличились Морган Гики, Нино Нидеррайтер, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо, отметившийся дублем. У «Детройта» — Тайлер Бертуцци и Кристоффер Эн.

19-летний российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут и 37 секунд, отдав одну результативную передачу и завершив встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Теперь на счету Свечникова 61 (24+37) очко в 68 матчах текущего сезона при коэффициенте полезности «+11».

«Каролина Харрикейнз», одержав третью победу кряду и набрав 81 очко в 68 матчах, занимает 6-е место в Восточной конференции. «Детройт Ред Уингз» (39) – 16-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гики (Фёгеле, Гардинер) – 08:58' (5x5)   1:1 Бертуцци (Манта, Гронек) – 13:28' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Гардинер, Трочек) – 29:30'   2:2 Эн (Боуи, Хельм) – 35:26' (5x5)   2:3 Уильямс (Свечников, Ахо) – 41:38' (5x5)   2:4 Ахо (Терявяйнен) – 44:23' (4x5)   2:5 Ахо (Гардинер, Терявяйнен) – 57:58' (5x4)
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