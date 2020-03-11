Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» прервал 9-матчевую победную серию «Филадельфии» и набрал 100 очков в 70 матчах

«Бостон» прервал 9-матчевую победную серию «Филадельфии» и набрал 100 очков в 70 матчах
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Авторами двух заброшенных шайб в составе «Бостона» стали Мэтт Грызлик и Патрис Бержерон.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

23-летний российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 25 минут и 48 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

Финский вратарь «Бостона»Туукка Раск отразил все 36 бросков и оформил 5-й шат-аут в сезоне.

«Бостон Брюинз», набрав 100 очков в 70 матчах, занимает 1-е место в Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (89), прервавшая свою 9-матчевую победную серию, — 4-е.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:4.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Пастрняк, Крейчи) – 38:39' (5x4)   0:2 Бержерон (Маршан, Хара) – 54:40' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Форсберг, Арвидссон) – 20:51' (5x5)   0:2 Йернкрок (Туррис) – 22:57' (5x5)   0:3 Форсберг (Йози, Смит) – 28:18' (5x4)   0:4 Форсберг (Йози, Эллис) – 36:00' (5x5)   1:4 Лехконен (Улле, Судзуки) – 42:45' (5x5)   2:4 Вейдемо (Уис, Эванс) – 48:40' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020