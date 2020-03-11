«Бостон» прервал 9-матчевую победную серию «Филадельфии» и набрал 100 очков в 70 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Авторами двух заброшенных шайб в составе «Бостона» стали Мэтт Грызлик и Патрис Бержерон.

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23-летний российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 25 минут и 48 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

Финский вратарь «Бостона»Туукка Раск отразил все 36 бросков и оформил 5-й шат-аут в сезоне.

«Бостон Брюинз», набрав 100 очков в 70 матчах, занимает 1-е место в Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (89), прервавшая свою 9-матчевую победную серию, — 4-е.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:4.

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