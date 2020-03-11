Форвард «Анахайма» Делорье оформил хет-трик в первом периоде игры с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча проходит в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр». После 1-го периода хозяева ведут – 4:0.

Уже в первом периоде встречи 29-летний канадский форвард «Анахайма» Николя Делорье оформил хет-трик, отличившись на 3-й и дважды на 12-й минутах матча.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Канадец был задрафтован «Лос-Анджелес Кингз» в 2010 году под общим 84-м номером. В текущем сезоне он принял участие в 58 матчах, в которых набрал 13 (7+6) очков и заработал показатель полезности «-1».

В НХЛ он выступал за такие команды как «Баффало Сэйбрз», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс». Всего он провёл в НХЛ 374 матча и набрал 59 (28+31) очков при коэффициенте полезности «-60».