31 сейв Шестёркина и 2 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Адам Фокс, Мика Зибанеджад и дублем отметился 19-летний финский форвард Каапо Какко. У «Далласа» — Роопе Хинц и Эндрю Кольяно.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на льду 20 минут и 16 минут 46 секунд соответственно, сделав по одной результативной передаче и набрав 94-е (32+62) и 45-е (15+30) очко в сезоне. Коэффициент полезности Павла составил «+2», у Панарина – «+1».

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33 и выиграл свой 10-й матч в НХЛ.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 15 минут 30 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 78 очков в 69 матчах, занимает 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 3 очка и имея 1 игру в запасе. «Даллас Старз» (82), продливший серию поражений до 6 матчей, — 5-е на Западе.