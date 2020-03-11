Виклунд — о победном голе «Динамо»: я всё делал правильно, других вариантов просто не было

Защитник «Спартака» Тобиас Виклунд после поражения в пятом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (1:4, 2-3) ответил на вопрос о проблеме сдерживания звена Вадима Шипачёва.
«Была равная игра, конечно, мы могли получше действовать в большинстве. Даже после второго пропущенного гола были шансы, забили один, могли и ещё. Несмотря на поражение, серия продолжается. Понимаем, что это одно из сильнейших звеньев в лиге, но надо уделять внимание не только ему, остальным игрокам соперника тоже. Конечно, каждый раз, когда звено Шипачёва появляется на льду, нам надо дополнительно концентрироваться. Надеюсь, что в следующем матче они в протоколе не отметятся.
Победный гол «Динамо» забит после моей потери? Надо посмотреть этот момент ещё раз, но, кажется, я всё делал правильно, других вариантов просто не было», — цитирует Виклунда пресс-служба КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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